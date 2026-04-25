Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За його словами, слідчі сформували детальний портрет особистості нападника.

Які нові дані відомі про Васильченкова?

Слідчі підтвердили, що чоловік – уродженець Москви 1968 року народження, військовий пенсіонер, майор у відставці. З 1992 по 2005 роки проходив службу в лавах ЗСУ на різних посадах з обслуговування автомобільної техніки.

Після початку російської агресії переїхав до Києва з Бахмута.

"Він притягувався до кримінальної відповідальності, але мав у власності два зареєстровані карабіни та травматичний пістолет. Останній дозвіл на зброю отримав на підставі нібито журналістського посвідчення, виданого однією з громадських організацій. Обставини отримання дозвільної документації на зброю наразі перевіряються СБУ", – повідомив Руслан Кравченко.

Як підозрюваний Васильченков готувався до теракту?

Слідчі проаналізували вміст мобільного телефону та дійшли висновку, що той системно готувався до масового розстрілу.

На виявлених відеозаписах зафіксовано, як він удома відпрацьовував навички швидкого приведення зброї в бойову готовність та прицільної стрільби. Свої дії він супроводжував агресивними монологами: називав людей "св*нями", яких "буде моч*ти", використовував мову ворожнечі щодо українців, вигукував нацистські вітання та закликав до насильства на ідеологічному ґрунті,

– ідеться в дописі генпрокурора.



Слідчі перевірили версію щодо можливих зв'язків нападника з російськими спецслужбами – поки такі зв'язки не встановили.

Чому Васильченков розстріляв людей, в якому психічному стані був і чим був осудним на момент вчинення злочину – стане зрозуміло, коли завершать посмертні судово-психологічну та психіатричну експертизи.

Цікаво! Психологиня Олена Шершньова в розмові з 24 Каналом сказала: підозрюваний був глибоко нестабільний. Він утратив зв'язок з реальністю та відчував страх переслідування. Тож можна говорити, що він був психічно хворим, але осудним. Також, на її думку, стрілець накопичив агресію через власну незатребуваність і відчуття власної нікчемності.

Що відбулося в день теракту в Києві?

18 квітня на Деміївці майбутній убивця вкотре посперечався через відремонтований домофон. Першою жертвою став сусід, з яким у Васильченкова був давній конфлікт. На думку слідчих, саме суперечка через домофон і стала спусковим гачком трагедії.

"Під час конфлікту біля під'їзду нападник спочатку відкрив стрілянину з травматичної зброї, поранивши кількох людей. Коли набої закінчилися, він викинув пістолет, піднявся до своєї квартири, взяв вогнепальну зброю, підпалив помешкання та повернувся на вулицю, де продовжив стрілянину. Біля будинку стрілок убив сусіда та таксиста. Також він поранив сина першого загиблого, його дружину, її рідну сестру та двірника, який прикривав собою дитину. Згодом сестра й двірник померли від отриманих смертельних поранень", – навели дані в прокуратурі.

Згодом чоловік пішов у супермаркет, де теж чинив убивства. Все це виправдовував тим, що на нього нібито напали перед цим, а він "майор, служив і не буде це терпіти".