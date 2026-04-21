Про це 24 Каналу розповіла психологиня Олена Шершньова, яка вважає, що спецслужбами такі персони обираються невипадково. Вони спеціально шукають вразливих, психічно нестабільних особистостей, і київський стрілець – саме така людина.

Чи могли стрільця випадково обрати спецслужби?

Психологиня розповіла, що проаналізувала соцмережі стрільця, його висловлювання, біографію і дійшла висновку, що це людина глибоко психічно нестабільна.

Можна навіть говорити про ознаки параноїдального психозу, тому що та мова, якою він писав свої дописи, ті ідеї, які він там висловлював, а також його фінальний вчинок, – все вказує на те, що він втратив зв'язок з реальністю. Він відчував страх переслідування, страх загроз, який міг бути йому нав'язаний, зокрема і спецслужбами,

– підкреслила вона.

Водночас ця людина, на думку психологині, могла бути обрана для маніпулятивного управління невипадково, тому що вона була готова до того, щоб шукати зовнішніх і внутрішніх ворогів.

Варто знати. Дмитро Васильченков, який вчинив теракт у Києві 18 квітня, раніше притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення легких тілесних ушкоджень. Також відомо, що його батько – громадянин Росії Васілій Васильченков, полковник у відставці, який служив у Рязанському командному училищі ВДВ.



За інформацією "Телебачення Торонто", 58-річний київський стрілець заперечував легітимність України та використовував формулювання "так звана Україна". У ЦПД також зазначили, що він вживав абревіатуру "ВДВ" в електронних адресах та мав акаунт у Facebook під назвою "Бахмут В.Д.В.", де публікував антиукраїнські та антисемітські дописи. Крім того, відомо, що у 2025 році поліція переоформила на Васильченкова зброю.

"Попри те, що він отримав у якийсь спосіб дозвіл на володіння зброєю, я вважаю, що ця людина була психічно хвора. Але при цьому – осудна. Він усвідомлював свої дії та навіть готувався до них, і на це вказує саме те, що він вчинив підпал своєї квартири", – пояснила вона.

Водночас за словами Шершньової, наразі невідомо, чи діяв він за власним дивним протоколом, чи, можливо, йому хтось підказав, що треба спалити квартиру, щоб, імовірно, знищити все, що там було, зокрема документацію. Однак очевидно, що параноїдальна маячня у нього прослідковувалась, напевно, впродовж тривалого періоду його життя.

"Є інформація про те, що він, ще перебуваючи у Бахмуті і вже у Києві, звертався до поліції зі скаргами, що за ним стежать. Це перший дуже гучний сигнал про те, що у людини може бути параноя. Також у соцмережах він розміщував фото випадкових людей на вулиці і вказував, що вони за ним стежать", – відзначила вона.

Які емоції та почуття могли керувати стрільцем?

Ще один важливий чинник – накопичена у нього агресія через його незатребуваність і відчуття власної нікчемності. Тому що людина, за словами психологині, яка була проти України, мусила мовчки щодня виношувати свою позицію. При цьому проявити себе вона ніде ніяк не могла.

Він міг робити записи у щоденнику, щоб ніхто їх не бачив. Однак стрілець волів робити це привселюдно у соцмережі, щоб привернути до себе увагу. І також той спосіб, у який він здійснив своє звірство, вказує на гостру потребу в увазі і визнанні,

– зауважила Олена Шершньова.

Так само як і те, що взяв заручників – у цьому, за словами психологині, проявилась його потреба у домінуванні. Тому що він не висував вимог, у нього не було якогось меседжу. Проте він хотів задовольнити свою потребу у демонстрації. Це, зокрема, вказує на те, що у нього тривалий час накопичувалася незатребуваність і відчуття нікчемності, що зрештою вилилося у ті жахливі дії, які він вчинив.

