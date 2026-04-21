Об этом 24 Каналу рассказала психолог Елена Шершнева, которая считает, что спецслужбами такие персоны выбираются неслучайно. Они специально ищут уязвимых, психически нестабильных личностей, и киевский стрелок – именно такой человек.

Могли ли стрелка случайно выбрать спецслужбы?

Психолог рассказала, что проанализировала соцсети стрелка, его высказывания, биографию и пришла к выводу, что это человек глубоко психически нестабильный.

Можно даже говорить о признаках параноидального психоза, потому что и язык, которой он писал свои сообщения, те идеи, которые он там высказывал, а также его финальный поступок, – все указывает на то, что он потерял связь с реальностью. Он чувствовал страх преследования, страх угроз, который мог быть ему навязан, в том числе и спецслужбами,

– подчеркнула она.

В то же время этот человек, по мнению психолога, мог быть выбран для манипулятивного управления неслучайно, потому что он был готов к тому, чтобы искать внешних и внутренних врагов.

Стоит знать. Дмитрий Васильченков, который совершил теракт в Киеве 18 апреля, ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение легких телесных повреждений. Также известно, что его отец – гражданин России Василий Васильченков, полковник в отставке, который служил в Рязанском командном училище ВДВ.



По информации "Телевидения Торонто", 58-летний киевский стрелок отрицал легитимность Украины и использовал формулировку "так называемая Украина". В ЦПД также отметили, что он употреблял аббревиатуру "ВДВ" в электронных адресах и имел аккаунт в Facebook под названием "Бахмут В.Д.В.", где публиковал антиукраинские и антисемитские сообщения. Кроме того, известно, что в 2025 году полиция переоформила на Васильченкова оружие.

"Несмотря на то, что он получил каким-то образом разрешение на владение оружием, я считаю, что этот человек был психически болен. Но при этом – вменяемым. Он осознавал свои действия и даже готовился к ним, и на это указывает именно то, что он совершил поджог своей квартиры", – объяснила она.

В то же время по словам Шершневой, пока неизвестно, действовал ли он по собственному странному протоколу, или, возможно, ему кто-то подсказал, что надо сжечь квартиру, чтобы, вероятно, уничтожить все, что там было, в частности документацию. Однако очевидно, что параноидальный бред у него прослеживался, наверное, на протяжении длительного периода его жизни.

"Есть информация о том, что он, еще находясь в Бахмуте и уже в Киеве, обращался в полицию с жалобами, что за ним следят. Это первый очень громкий сигнал о том, что у человека может быть паранойя. Также в соцсетях он размещал фото случайных людей на улице и указывал, что они за ним следят", – отметила она.

Какие эмоции и чувства могли управлять стрелком?

Еще один важный фактор – накопленная у него агрессия из-за его невостребованности и ощущения собственной никчемности. Потому что человек, по словам психолога, который был против Украины, должен был молча ежедневно вынашивать свою позицию. При этом проявить себя он нигде никак не мог.

Он мог делать записи в дневнике, чтобы никто их не видел. Однако стрелок предпочел делать это публично в соцсети, чтобы привлечь к себе внимание. И также тот способ, в который он совершил свое зверство, указывает на острую потребность во внимании и признании,

– отметила Елена Шершнева.

Так же как и то, что взял заложников – в этом, по словам психолога, проявилась его потребность в доминировании. Потому что он не выдвигал требований, у него не было какого-то месседжа. Однако он хотел удовлетворить свою потребность в демонстрации. Это, в частности, указывает на то, что у него длительное время накапливалась невостребованность и ощущение никчемности, что в конце концов вылилось в те ужасные действия, которые он совершил.

