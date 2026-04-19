Детали рассказал глава Главного управления Нацполиции Иван Выговский.

Сколько времени понадобилось террористу Васильченкову на преступление?

По словам Ивана Выговского, это произошло буквально в течение десяти минут. За это время стрелок спустился на улицу и пошел в сторону супермаркета.

Патрульные полицейские, которые попали в скандал с тем, что оставили ребенка в опасности на улице, сообщили дежурному о движении Васильченкова.

Дежурный доложил руководителю главного управления города Киева, и сразу ввели специальную операцию. Такая операция была введена. А он параллельно как раз уже начал двигаться, и эти патрульные полицейские, которые были рядом с ребенком, услышали выстрел. Они не видели, с какой это стороны,

– рассказал Выговский.

Относительно действий патрульных он сказал, что те не отреагировали должным образом.

Контекст. Киевляне сняли с балкона, как патрульные убегают с места событий. Они не воспользовались оружием и не остановили нападавшего. И оставили ребенка под огнем. Против них возбуждено уголовное производство за служебную халатность, продолжается служебное расследование. В полиции говорят: патрульный и патрульная годами работают в полиции, но "получилось как получилось".



Но есть и положительные примеры. В частности, переговорщица КОРДа Валерия Кривенко, которая 40 минут пыталась выйти на контакт с преступником, уговорить его сдаться и отпустить людей.

