Про це повідомив начальник Національної поліції України Іван Вигівський на брифінгу.

Які нові деталі нападу?

Іван Вигівський повідомив, що виклик про конфлікт на вулиці надійшов до поліції о 16:32 18 квітня. Спочатку поліцейські, мовляв, їхали на "побутову сварку". Тоді нападник вистрілив у сусіда, з яким виник конфлікт, з травматичного пістолета.

Далі стрілець повернувся у квартиру, де взяв зброю, з якою пішов розстрілювати людей. Перед цим він облив рідиною приміщення та підпалив його, уточнив голова Нацполіції.

"Коли поліцейські їхали на цей виклик, вони не розуміли, що там відбувається саме така ситуація", – сказав Вигівський.

За його словами, поліцейські, які втекли з місця події, повідомили чергового по місту та керівника Головного управління поліції Києва. Далі було введено режим спецоперації.

Голова патрульної поліції Євген Жуков розповів, що лише після прибуття поліцейські почули постріли та залишили машину в районі одного з будинків. Далі вони бігли на крики людей, а біля під'їзду побачили дитину, жінку і чоловіка, що лежав.

Колега підійшла до дитини і сказала, що у нього поранення у голову. Було прийнято рішення: треба бігти в машину за аптечкою. Тільки вони розгорнулися і почалися постріли… Так вони відреагували, що вони не зорієнтувалися звідки йде вогонь і почали бігти в сторону своєї машини,

– уточнив Жуков.