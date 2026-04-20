Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Читайте також У Києві посеред дня уродженець Москви розстрілював людей: все, що відомо про теракт

Ким виявився батько Дмитра Васильченкова?

За даними аналітиків, батько терориста – громадянин Росії Васілій Васильченков, полковник у відставці.

Його останнім місцем роботи було Рязанське командне училище ВДВ: там він очолював наукову школу та працював професором кафедри автомобільної техніки.

У Центрі протидії корупції нагадали, що сам Васильченков-молодший використовував абревіатуру "ВДВ" в електронних адресах, а також мав акаунт у Facebook під назвою "Бахмут В.Д.В.", де публікував антиукраїнські та антисемітські дописи.

За даними "Телебачення Торонто", він також заперечував легітимність України та вживав формулювання "так звана Україна".

Всі ці факти свідчать, що СБУ та поліція мали б зацікавитись Васильченковим ще задовго до трагедії. Замість цього тилова СБУ, наприклад, кинула величезні ресурси на боротьбу з детективами НАБУ,

– йдеться в повідомленні.

Водночас автори зазначили, що в 2025 році поліція переоформила на Васильченкова зброю.

Довідка. Дмитро Васильченков раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення легких тілесних ушкоджень, однак справа була закрита після примирення сторін. Як повідомляли в Нацполіції, це не стало законною підставою для анулювання дозволу на зброю.

Що відомо про кривавий теракт у Києві?