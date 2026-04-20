Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Ким виявився батько Дмитра Васильченкова?
За даними аналітиків, батько терориста – громадянин Росії Васілій Васильченков, полковник у відставці.
Його останнім місцем роботи було Рязанське командне училище ВДВ: там він очолював наукову школу та працював професором кафедри автомобільної техніки.
У Центрі протидії корупції нагадали, що сам Васильченков-молодший використовував абревіатуру "ВДВ" в електронних адресах, а також мав акаунт у Facebook під назвою "Бахмут В.Д.В.", де публікував антиукраїнські та антисемітські дописи.
За даними "Телебачення Торонто", він також заперечував легітимність України та вживав формулювання "так звана Україна".
Всі ці факти свідчать, що СБУ та поліція мали б зацікавитись Васильченковим ще задовго до трагедії. Замість цього тилова СБУ, наприклад, кинула величезні ресурси на боротьбу з детективами НАБУ,
– йдеться в повідомленні.
Водночас автори зазначили, що в 2025 році поліція переоформила на Васильченкова зброю.
Довідка. Дмитро Васильченков раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення легких тілесних ушкоджень, однак справа була закрита після примирення сторін. Як повідомляли в Нацполіції, це не стало законною підставою для анулювання дозволу на зброю.
Що відомо про кривавий теракт у Києві?
У Національній поліції повідомили, що теракту в Києві передував побутовий конфлікт між нападником і його сусідом. Під час сварки чоловік вистрілив у опонента з травматичної зброї, після чого повернувся до помешкання та взяв іншу зброю. Від моменту, коли зловмисник залишив будинок, до захоплення заручників у супермаркеті минуло близько десяти хвилин.
Також у поліції прокоментували дії двох патрульних, які під час стрілянини втекли з місця події. Там заявили, що правоохоронці нібито побігли до службового автомобіля по аптечку, аби надати допомогу пораненим.
Водночас міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив голові Нацполіції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту.