Про це повідомив голова патрульної поліції Євген Жуков на брифінгу.

Дивіться також Треба було одразу застосовувати зброю, – Жуков про дії патрульних

Що відомо про дії поліцейських, які прибули на місце теракту?

Поліцейські, які прибули на виклик, знайшли у під'їзді поранених жінку та дитину. Правоохоронці побігли до машини за аптечкою, паралельно жінка попереджала їх про людину зі зброєю у під'їзді.

Після пострілів поліцейські побігли до авто, оскільки не розуміли, звідки постріли. Дитина побігла за ними, інші поліцейські узяли хлопчика до себе та оцінили поранення.

Поліцейські виймали свою зброю, але не застосовували її. За правилами мав бути попереджувальний постріл або застосування зброї у разі загрози. Однак цього не сталося.

Підготовка поліцейських проводиться завжди. Вони займаються вогневою, тактичною підготовкою. Вони проводять час в тирі, стріляють зі зброї. Але в цьому випадку він її навіть не застосував,

– заявив Жуков.

Офіцер поліції працює з 2024 року, є доволі недосвідченим. Його колега працює у поліції з 2015 року.