Після того, як інцидент набув розголосу у Верховній Раді почали збирати підписи за відставку голови патрульної поліції Євгена Жукова.

Що відомо про відставку Жукова?

Втім, Жуков не став чекати, поки його звільнять, і сам подав у відставку.

Я як бойовий офіцер ухвалив рішення подати рапорт на звільнення з посади, яку я обіймаю. Я думаю, так буде справедливо,

– оголосив Жуков під час пресконференції щодо стрілянини.