Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Які нові деталі з'ясувались?
Дядя Саша, так його звали місцеві, був невід'ємною частиною двору – щодня вітався із сусідами, допомагав по господарству та дбав про порядок навколо.
Сусіди згадують його як доброзичливу й уважну людину. Олександр часто пригощав діток солодощами та дбав про затишок у дворі, висаджуючи справжній сад. Хотів, аби там росли фруктові дерева.
Нерідко Дядю Сашу можна було побачити на прогулянці із улюбленою кішкою, яка після трагедії стала справжнім символом спогадів про нього у соціальних мережах.
Він підібрав маленьке кошеня і виховав його так, що воно ходило за ним без повідка, як собачка. Клав собі на плече і так гуляв. Тварина давно живе в селі, а дворових котиків ми підгодовуємо,
– говорить сусідка Яна.
Чи знав нападник Олександра?
Олександр працював у ЖЕД з 2021 року. 18 квітня, у день стрілянини, він перебував на роботі, а пізніше, коли повертався з ярмарки, опинися неподалік місця інциденту.
Керівник житлово-експлуатаційної дільниці Валентин Бревус повідомив, що Олександр був знайомий із чоловіком, який того дня відкрив вогонь по цивільних. Він проживав у цьому ж будинку та час від часу звертався до Дяді Саші за допомогою у побутових питаннях.
Ця людина, яка стріляла, був доволі активним чоловіком. В під'їзді займався встановленням дверей, якимось поточним ремонтом. Якщо були запитання, Олександр йому допомагав. Я був дуже здивований, що таке могло статися. Він був схожий на звичайну людину,
– поділився Валентин.
Стрілець поранив Олександра у момент, коли він біг у бік пораненого 12-річного хлопчика, аби закрити його. У лікарні медики констатували у двірника Олександра кульові поранення печінки, шлунку та кишківника. За добу він помер у медичному закладі.
У соцмережах з'явилася петиція з проханням встановити меморіал на місці трагедії.
Яка деталі теракту в Києві?
Стрілянина у Голосіївському районі столиці відбулась вдень 18 квітня. Військовий пенсіонер після сутички із сусідом взяв рушницю і відкрив на вулиці вогонь по цивільних людях.
Згодом він вдерся до супермаркету, де взяв у заручники усіх присутніх. Після того, як стрілок ліквідував одного заручника спецпризначенці штурмували магазин та ліквідували нападника.
Внаслідок теракту 5 осіб загинули на місці, ще 2 померли у лікарні, попри намагання лікарів. Поранень зазнали понад 14 осіб.
Відомо, що батько стрільця Дмитра Васильченкова є громадянином Росії та полковником у відставці. Він працював у Рязанському командному училищі ВДВ. Нападник на сторінці "Бахмут В.Д.В." у Facebook поширював антиукраїнські та антисемітські дописи.
Зброя, із якої нападник убив сімох людей, була офіційно зареєстрована і у 2025 році переоформлена на Васильченкова.