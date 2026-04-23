Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Какие новые детали выяснились?

Дядя Саша, так его звали местные, был неотъемлемой частью двора – ежедневно здоровался с соседями, помогал по хозяйству и заботился о порядке вокруг.

Соседи вспоминают его как доброжелательного и внимательного человека. Александр часто угощал детей сладостями и заботился об уюте во дворе, высаживая настоящий сад. Хотел, чтобы там росли фруктовые деревья.

Нередко Дядю Сашу можно было увидеть на прогулке с любимой кошкой, которая после трагедии стала настоящим символом воспоминаний о нем в социальных сетях.

Он подобрал маленького котенка и воспитал его так, что он ходил за ним без поводка, как собачка. Клал себе на плечо и так гулял. Животное давно живет в селе, а дворовых котиков мы подкармливаем,

– говорит соседка Яна.

Знал ли нападающий Александра?

Александр работал в ЖЭУ с 2021 года. 18 апреля, в день стрельбы, он находился на работе, а позже, когда возвращался с ярмарки, оказался недалеко от места инцидента.

Руководитель жилищно-эксплуатационного участка Валентин Бревус сообщил, что Александр был знаком с мужчиной, который в тот день открыл огонь по гражданским. Он проживал в этом же доме и время от времени обращался к Дяде Саше за помощью в бытовых вопросах.

Этот человек, который стрелял, был довольно активным человеком. В подъезде занимался установкой дверей, каким-то текущим ремонтом. Если были вопросы, Александр ему помогал. Я был очень удивлен, что такое могло произойти. Он был похож на обычного человека,

– поделился Валентин.

Стрелок ранил Александра в момент, когда он бежал в сторону раненого 12-летнего мальчика, чтобы закрыть его. В больнице медики констатировали у дворника Александра пулевые ранения печени, желудка и кишечника. Через сутки он умер в медицинском учреждении.

В соцсетях появилась петиция с просьбой установить мемориал на месте трагедии.

Какова детали теракта в Киеве?