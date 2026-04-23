Детальніше по це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У якому стані постраждалі?

Віталій Кличко нагадав, що внаслідок стрілянини 18 квітня у Києві загинули семеро людей. Терорист вбив п'ятьох осіб на вулиці, ще двоє померли в лікарні.

Станом на 23 квітня у лікарнях перебувають семеро постраждалих, один з них – у реанімації. Інших перевели у відділення для подальшого лікування. Шістьом іншим пораненим медики допомогли на місці теракту.