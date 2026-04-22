Про це у фейсбуці повідомила заступниця з навчально‐виховної роботи Смілянської ЗОШ №11 Людмила Хижкіна.

Що відомо про Владислава Жидкова?

За словами жінки, Владислав працював у супермаркеті, куди вдерся стрілок зі зброєю. Він став п'ятою із семи жертв зловмисника, який влаштував теракт 18 квітня у Києві.

Він був родом з міста Сміла Черкаської області, школу закінчив у 2018 році.

Ми пам'ятаємо Влада як старанного учня, завжди привітного, доброго та товариського юнака. Він був сповнений енергії та великих сподівань на майбутнє, які, на жаль, обірвалися так раптово і трагічно,

– йдеться у повідомленні Людмили.

Нагадаємо, внаслідок теракту того дня загинули 5 людей, ще двоє померли в лікарнях, попри зусилля медиків врятувати їхні життя. Загалом поранень зазнали 14 людей, серед них – одна дитина.

