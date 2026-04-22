Про це повідомили в етері "Київ24".
Дивіться також На записі стрільця чутно, як той називає себе генералом російської армії, – Вигівський
Хто прикрив дитину?
Камери спостереження зафіксували, як стрілець після перших пострілів повернувся у під'їзд. На тротуарі сидів вже поранений хлопчик, а поряд лежав його батько, у якого поцілив нападник. Коли він вибіг і знову відкрив вогонь по людях, зокрема у бік хлопчика, двірник підбіг і прикрив дитину собою.
ЗМІ повідомили, що Олександр Григорович отримав тяжкі поранення печінки, шлунка та кишківника. Через понад добу він помер в одній з лікарень столиці.
Мешканці будинку у Голосіївському районі згадують, як називали двірника "дядя Саша". Його описують як чуйного та доброго. Також він опікувався котом, але тепер його годують сусіди.
Жертва теракту в Києві / Фото з телеграму Insider UA
За словами мешканців, двірник висаджував у дворі ялинки, прикрашав їх солодощами перед святами для дітей і завжди приходив на допомогу.
Теракт у Києві: останні новини
Стало відомо, що підозрюваний у стрілянині записував свої дії на диктофон. У його телефоні також знайшли відео, де він називає себе "генералом російської армії".
Патрульним, що нібито втекли з місця теракту в Києві, Михайлу Дробницькому та Анні Дудіній обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у понад 266 тисяч гривень.