Про це повідомили в етері "Київ24".

Дивіться також На записі стрільця чутно, як той називає себе генералом російської армії, – Вигівський

Хто прикрив дитину?

Камери спостереження зафіксували, як стрілець після перших пострілів повернувся у під'їзд. На тротуарі сидів вже поранений хлопчик, а поряд лежав його батько, у якого поцілив нападник. Коли він вибіг і знову відкрив вогонь по людях, зокрема у бік хлопчика, двірник підбіг і прикрив дитину собою.

ЗМІ повідомили, що Олександр Григорович отримав тяжкі поранення печінки, шлунка та кишківника. Через понад добу він помер в одній з лікарень столиці.

Мешканці будинку у Голосіївському районі згадують, як називали двірника "дядя Саша". Його описують як чуйного та доброго. Також він опікувався котом, але тепер його годують сусіди.

Жертва теракту в Києві / Фото з телеграму Insider UA

За словами мешканців, двірник висаджував у дворі ялинки, прикрашав їх солодощами перед святами для дітей і завжди приходив на допомогу.

Теракт у Києві: останні новини