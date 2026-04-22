Правоохоронці вже відтворили чітку хронологію подій, а всі матеріали передані до СБУ. Про це заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський у коментарі "Ми – Україна".

Які деталі про терориста розкрив Вигівський?

Вигівський повідомив, що підозрюваний у теракті вів безперервний аудіозапис своїх дій. За його словами, запис почався ще під час конфлікту із сусідом і тривав практично до моменту, коли нападник забіг до супермаркету.

Цей аудіофайл уже став одним із ключових доказів у справі. Завдяки йому правоохоронці змогли детально відтворити хронологію подій, а також зіставити пересування стрільця з відео з камер спостереження та діями патрульних.

Ми дійсно чуємо певний період, як він переміщається. Це ми зробили вже чітку хронологію подій. І навіть коли ви бачили відео, де патрульні прибули на місце, він в цей час, згідно навіть його запису, знаходився у квартирі. Він піднявся взяти цей автомат [карабін – ред.]… [Запис] тривав десь до того моменту, як він майже забіг в магазин, можливо, навіть забіг,

– зазначив Іван Вигівський.

За даними слідства, запис міг вестися свідомо – ймовірно, нападник намагався зафіксувати події, щоб надалі виправдати свої дії.

Окрім аудіо, правоохоронці виявили у телефоні стрільця численні відеозаписи. На них він фіксував власні дії, зокрема пересування під’їздом та моменти зі зброєю. За словами Вигівського, на цих записах чоловік називав себе "генералом російської армії". Це може свідчити про його психологічний стан, який наразі також аналізують слідчі.

"Ми коли подивилися певні файли у нього в телефоні – він там постійно знімав себе, де він стріляв. Він, коли ходив по під'їзду, називав себе генералом російської армії. Ми розуміємо, що були певні в нього вади", – повідомив глава Нацполіції.

Наразі всі аудіо- та відеоматеріали передані до Служби безпеки України. Там триває їхній детальний аналіз у межах кримінального провадження. Слідчі вивчають не лише сам зміст записів, а й фонові звуки, можливі розмови та інші деталі, які можуть допомогти встановити мотиви нападника, його підготовку до злочину та психоемоційний стан.

Як пояснюють свої дії поліцейські?