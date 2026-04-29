Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур.

Що відомо про "замінування" навчальних закладів у Хмельницькому?

Віра Мазур підтвердила, що до поліції надійшла низка повідомлень про замінування декількох навчальних закладів у Хмельницькому вранці 29 квітня.

Правоохоронці та всі відповідні служби виїхали на місця події й наразі працюють там, інформація перевіряється,

– сказала у коментарі 24 Каналу інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції.

Наразі будівлі перевіряють на наявність вибухонебезпечних предметів. Усіх людей евакуювали.

Суспільне, з посилання на власні джерела в органах місцевого самоврядування, пише, що повідомлення про "замінування" надійшли, зокрема, про гімназію №22 імені Олега Ольжича та ліцей №4 імені Павла Жука у Хмельницькому.

Яке покарання передбачає за хибне повідомлення про замінування?

Згідно з Кримінальним кодексом України за хибне повідомлення про замінування передбачена відповідальність за статтею 259 – свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Де раніше ширилися повідомлення про "замінування" в Україні?

30 березня у багатьох областях України прокотилися повідомлення про "замінування" державних та навчальних закладів. Начальниця департаменту комунікації Національної поліції України Юлія Гірдвіліс розповідала у коментарі 24 Каналу, що поліція тоді отримала близько 1 216 анонімних повідомлень про "замінування".

Масові повідомлення про "замінування" надійшли в Сумській, Волинській, Житомирській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Закарпатській областях, а також у Києві. Не виключено, що ця інформація також могла бути черговим ІПСО від ворога.

Того ж дня у Харкові правоохоронці отримали понад 260 повідомлень про буцімто закладання вибухових пристроїв у різних установах та організаціях. Поліція також вживала заходів, щоб встановити причетних до поширення неправдивих повідомлень.