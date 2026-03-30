Таку інформацію надали в поліції Харківської області.

Дивіться також За кілька годин – 1216 повідомлень: Нацполіція прокоментувала масову хвилю "мінувань" в Україні

Що відомо про "мінування" на Харківщині?

Станом на 16:00 30 березня правоохоронці отримали понад 260 повідомлень про буцімто закладання вибухових пристроїв у різних установах та організаціях.

Наразі тривають перевірки й обстеження об'єктів. Слідчо-оперативні групи та спеціалісти-вибухотехніки перевіряють усі повідомлення.

Водночас інформація про наявність вибухонебезпечних предметів на цей час не підтверджена. Правоохоронці також вживають заходів, щоб встановити причетних до поширення неправдивих повідомлень.

Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачає кримінальну відповідальність,

– нагадали в поліції.

У відомстві також закликали громадян зберігати спокій і довіряти виключно офіційним джерелам інформації.

До речі, начальниця департаменту комунікації Національної поліції України Юлія Гірдвіліс у коментарі для 24 Каналу уточнила, що за кілька годин правоохоронні органи отримали близько 1 216 повідомлень про "мінування".

Що відомо про подібні ситуації?