Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказала инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур.

Что известно о "заминировании" учебных заведений в Хмельницком?

Вера Мазур подтвердила, что в полицию поступил ряд сообщений о заминировании нескольких учебных заведений в Хмельницком утром 29 апреля.

Правоохранители и все соответствующие службы выехали на места происшествия и сейчас работают там, информация проверяется,

– сказала в комментарии 24 Каналу инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции.

Сейчас здания проверяют на наличие взрывоопасных предметов. Всех людей эвакуировали.

Суспильне, со ссылкой на собственные источники в органах местного самоуправления, пишет, что сообщения о "заминировании" поступили, в частности, о гимназии №22 имени Олега Ольжича и лицей №4 имени Павла Жука в Хмельницком.

Какое наказание предусматривает за ложное сообщение о заминировании?

Согласно Уголовному кодексу Украины за ложное сообщение о заминировании предусмотрена ответственность по статье 259 – заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Где ранее распространялись сообщения о "заминировании" в Украине?

30 марта во многих областях Украины прокатились сообщения о "заминировании" государственных и учебных заведений. Начальник департамента коммуникации Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис рассказывала в комментарии 24 Каналу, что полиция тогда получила около 1 216 анонимных сообщений о "минировании".

Массовые сообщения о "заминировании" поступили в Сумской, Волынской, Житомирской, Днепропетровской, Хмельницкой, Закарпатской областях, а также в Киеве. Не исключено, что эта информация также могла быть очередным ИПСО от врага.

В тот же день в Харькове правоохранители получили более 260 сообщений о якобы закладке взрывных устройств в различных учреждениях и организациях. Полиция также принимала меры, чтобы установить причастных к распространению ложных сообщений.