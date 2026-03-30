Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказала начальница департамента коммуникации Национальной полиции Украины – Юлия Гирдвилис.

Что говорят в полиции относительно сообщений о "заминировании" по Украине?

Юлия Гирдвилис отметила, что 30 марта с 11 часов на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, организаций, банков и других учреждений массово поступали анонимные сообщения о "заминировании". По состоянию на 15:00, в подразделения полиции поступило 1 216 сообщений о подобных случаях.

На местах отрабатывают эту информацию взрывотехнические службы, кинологи, следственно-оперативные группы. Продолжается обследование и проверка территории. И сейчас отработано 20% таких сообщений,

– отметила представительница Нацполиции.

Как отметила Гирдвилис, из этих 20% ни в одном случае информация о заминировании не подтвердилась. Не исключено, что эта информация также может быть очередным ИПСО от врага.

"Все проверяется, обследуется, проводится, где необходима, эвакуация персонала учреждений. И в настоящее время мы просим граждан сохранять спокойствие и пользоваться информацией из официальных источников", – подчеркнула начальница департамента коммуникации НПУ.

Также Юлия Гирдвилис напомнила, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан – есть уголовная ответственность.