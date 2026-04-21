Правоохоронниця також не визнає службову недбалість, передає кореспондент 24 Каналу.

Як пояснила патрульна свої дії?

Патрульна поліції Ганна Дудіна під час судового засідання розповіла, як розгорталися події під час теракту в Києві та пояснила свої дії на місці виклику.

За її словами, повідомлення про хуліганство надійшло о 16:29 від заявниці – матері хлопчика, яка повідомила про сусіда з предметом, схожим на зброю. Разом із напарником вони прибули на місце приблизно за чотири хвилини, однак уже дорогою отримали інформацію про постріли та загиблих.

Правоохоронниця зазначила, що вони залишили службовий автомобіль неподалік і пішки зайшли у двір, де побачили двох людей без ознак життя. Поруч перебував поранений 12-річний хлопчик із кульовим пораненням голови, з яким вона намагалася спілкуватися. Дудіна наголосила, що одразу викликала медиків і не рухала дитину через ризик погіршення стану.

Ми прибули дуже швидко, але вже по рації почули, що є постріли та загиблий. Ми залишили автомобіль поруч і пішли у двір. Я побачила двох людей без ознак життя, вони були в крові. Поруч сидів маленький хлопчик із пораненням у голову, я говорила з ним і викликала швидку, бо розуміла, що його не можна рухати,

– сказала вона.

За словами Дудіної, на момент їхнього прибуття стрільця на місці не було, а очевидці не могли описати його зовнішність. Вона додала, що почула нові постріли неподалік і була змушена шукати укриття, діючи відповідно до ситуації.

"Я не бачила самого стрілка і не розуміла, де він знаходиться. Ми питали у людей, але ніхто не міг сказати, як він виглядає. Я відійшла приблизно на 30 метрів і почула постріли, тому почала шукати укриття. Звісно, в такій ситуації ти думаєш і про власну безпеку. Але кожну хвилину я думала про цього хлопчика і про те, як повернутися та допомогти йому. Я не могла просто дістати зброю і почати стріляти, не бачачи цілі", – заявила вона у суді.

Патрульна також підкреслила, що діяла відповідно до обставин і не визнає своєї провини у службовій недбалості.

Водночас суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 червня. Службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту триває.

Зверніть увагу! Генеральний прокурор України Руслан Кравченко назвав точний розмір застави – це 266 240 тисяч гривень. "Прокуратура наполягала на триманні під вартою, враховуючи тяжкість наслідків та суспільний резонанс справи. Сторона обвинувачення вивчатиме повний текст рішення суду для визначення подальших процесуальних дій", – додав він.

Як прокоментував свої дії інший патрульний?