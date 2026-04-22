Об этом в фейсбуке сообщила заместитель по учебно-воспитательной работе Смелянской СОШ №11 Людмила Хижкина.

Смотрите также Все записывал на диктофон: стали известны новые детали ужасной стрельбы в Киеве

Что известно о Владиславе Жидкове?

По словам женщины, Владислав работал в супермаркете, куда ворвался стрелок с оружием. Он стал пятой из семи жертв злоумышленника, который устроил теракт 18 апреля в Киеве.

Он был родом из города Смела Черкасской области, школу закончил в 2018 году.

Мы помним Влада как прилежного ученика, всегда приветливого, доброго и общительного юношу. Он был полон энергии и больших надежд на будущее, которые, к сожалению, оборвались так внезапно и трагически,

– говорится в сообщении Людмилы.

Напомним, в результате теракта в тот день погибли 5 человек, еще двое умерли в больницах, несмотря на усилия медиков спасти их жизни. В общем ранения получили 14 человек, среди них – один ребенок.

Что еще известно о жертвах трагедии?