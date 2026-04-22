Об этом в фейсбуке сообщила заместитель по учебно-воспитательной работе Смелянской СОШ №11 Людмила Хижкина.
Что известно о Владиславе Жидкове?
По словам женщины, Владислав работал в супермаркете, куда ворвался стрелок с оружием. Он стал пятой из семи жертв злоумышленника, который устроил теракт 18 апреля в Киеве.
Он был родом из города Смела Черкасской области, школу закончил в 2018 году.
Мы помним Влада как прилежного ученика, всегда приветливого, доброго и общительного юношу. Он был полон энергии и больших надежд на будущее, которые, к сожалению, оборвались так внезапно и трагически,
– говорится в сообщении Людмилы.
Напомним, в результате теракта в тот день погибли 5 человек, еще двое умерли в больницах, несмотря на усилия медиков спасти их жизни. В общем ранения получили 14 человек, среди них – один ребенок.
Что еще известно о жертвах трагедии?
Недавно в больнице от полученных травм помер дворник Александр Григорьевич. Он получил тяжелые ранения печени, желудка и кишечника. Врачам не удалось спасти жизнь мужчины. Во время стрельбы 18 апреля Александр Григорьевич прикрыл собой мальчика.
Также во время теракта погиб гитарист группы "Второе Солнце" Игорь Савченко. У мужчины осталась жена и дочь.
12-летнего раненого мальчика уже перевели в профильное отделение, его состояние пока стабильное. Заметим, что его мать также получила тяжелые ранения. В то же время от рук стрелка погиб отец мальчика, а родная тетя по матери умерла в больнице от полученных ранений.