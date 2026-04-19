Впрочем, позже генеральный прокурор Руслан Кравченко опроверг эту информацию.
Что говорят генпрокурор и КГГА относительно погибшей?
Генеральный прокурор отметил, что в больнице умерла не мать мальчика, а ее родная сестра.
Журналисты Общественного со ссылкой на директора Департамента здравоохранения КГГА Татьяну Мостепан также отметили, что информация о смерти матери 12-летнего мальчика в результате стрельбы в Киеве не соответствует действительности.
По данным Мостепан, женщина сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Медики борются за ее жизнь. При этом в сети пишут, что убитая тетя ребенка якобы приехала из-за границы.
Между тем мальчик 2015 года рождения, по данным Кравченко, получил огнестрельное ранение и находится в детской больнице, где ему оказывается необходимая помощь.
В то же время мэр столицы Виталий Кличко проинформировал, что в больницах Киева в целом сейчас находятся восемь раненых.
Какие подробности трагедии?
Мужчина открыл огонь из автомата посреди улицы в Голосеевском районе, в результате чего погибли 6 человек. Нападавшим был 58-летний уроженец Москвы с легальным оружием. Он начал движение с Демеевской улицы, по дороге застрелил нескольких человек, после чего забаррикадировался в супермаркете и удерживал заложников.
Среди пострадавших также 4-месячный ребенок, который отравился угарным газом в квартире рядом с той, что ее поджег злоумышленник до трагедии.
Правоохранители в течение 40 минут вели переговоры, чтобы стрелок сдался. В конце концов, после тщетных попыток бойцы КОРДа штурмовали здание и ликвидировали стрелка.
Стоит также отметить, что появилась информация о полицейских, которые сбежали с места стрельбы, их отстранили от выполнения служебных обязанностей. Со своей стороны генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об открытии уголовного дела по данному факту.