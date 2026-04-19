Об этом Руслан Кравченко сообщил в своем телеграм-канале.
К теме Теракт в Киеве: в каком состоянии пострадавшие
Что сказал Кравченко о возможном побеге полицейских с места теракта в Киеве?
Генпрокурор отметил, что следствие установит законность действий полиции при задержании террористов.
По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля 2026 года начато уголовное производство. Речь идет о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
Все действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в частности эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным прекращением действий нападающего, получат надлежащую правовую оценку,
– заверил Кравченко.
Глава ОГП также отметил, что группу прокуроров в производстве возглавляет прокурор города Киева. Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.
"Мы гарантируем, что расследование будет проведено объективно и беспристрастно. Общество получит ответы, а виновные лица – законное наказание. Справедливость будет обеспечена", – подчеркнул генпрокурор.
Руслан Кравченко также выразил искренние соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим.
Как обнаружили, что полицейские сбежали из эпицентра стрельбы в Киеве?
В сети 19 апреля выложили видео, где видно, как полицейские просто сбежали с места теракта в Киеве, услышав выстрелы из автомата. Правоохранители оставили в беде гражданских, в частности, ребенка, один человек также, вероятно, не смог спастись от стрельбы.
Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил главе Национальной полиции Украины расследовать действия полицейских во время теракта в Киеве 18 апреля. Иван Выговский, в свою очередь, заявил, что служебное расследование начато.
Выговский также отметил, что на период проверки правоохранителей патрульной полиции, которых подозревают в побеге, отстранили от выполнения служебных обязанностей. Всю собранную информацию о действиях полицейских передадут в Государственное бюро расследований.
Напомним, в результате трагедии в Киеве погибли по меньшей мере 6 человек, а еще 14 – получили ранения. Среди пострадавших был 12-летний мальчик.