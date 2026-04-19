Об этом Руслан Кравченко сообщил в своем телеграм-канале.

К теме Теракт в Киеве: в каком состоянии пострадавшие

Что сказал Кравченко о возможном побеге полицейских с места теракта в Киеве?

Генпрокурор отметил, что следствие установит законность действий полиции при задержании террористов.

По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля 2026 года начато уголовное производство. Речь идет о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Все действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в частности эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным прекращением действий нападающего, получат надлежащую правовую оценку,

– заверил Кравченко.

Глава ОГП также отметил, что группу прокуроров в производстве возглавляет прокурор города Киева. Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.

"Мы гарантируем, что расследование будет проведено объективно и беспристрастно. Общество получит ответы, а виновные лица – законное наказание. Справедливость будет обеспечена", – подчеркнул генпрокурор.

Руслан Кравченко также выразил искренние соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как обнаружили, что полицейские сбежали из эпицентра стрельбы в Киеве?