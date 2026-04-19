Про це Руслан Кравченко повідомив у своєму телеграм-каналі.

Що сказав Кравченко про можливу втечу поліцейських з місця теракту у Києві?

Генпрокурор зазначив, що слідство встановить законність дій поліції під час затримання терористів.

За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час терористичного акту в столиці 18 квітня 2026 року розпочато кримінальне провадження. Йдеться про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Усі дії правоохоронців у момент критичної загрози життю громадян, зокрема епізод із залишенням у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника, отримають належну правову оцінку,

– запевнив Кравченко.

Очільник ОГП також наголосив, що групу прокурорів у провадженні очолює прокурор міста Києва. Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань.

"Ми гарантуємо, що розслідування буде проведено об’єктивно та неупереджено. Суспільство отримає відповіді, а винні особи – законне покарання. Справедливість буде забезпечена", – наголосив генпрокурор.

Руслан Кравченко також висловив щире співчуття родинам загиблих і скорішого одужання постраждалим.

