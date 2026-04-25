Повно хронологію подій трагічного для Києва дня навів генпрокурор Руслан Кравченко. Він також розкрив нові деталі про стрільця.

Актуально Теракт у Києві: нападник називав людей "свинями" і тренувався перед розстрілом

Як розвивалися події у столиці 18 квітня?

Зловмисник мав давній конфлікт із сусідом, якого зневажливо називав "директором шостого" – саме він став першою жертвою.

Трагедію 18 квітня спровокувала чергова сварка через домофон, який чоловік сам відремонтував, але після цього частина мешканців не могла потрапити до під'їзду.

Під час конфлікту нападник спочатку відкрив вогонь із травматичної зброї та поранив кількох людей. Коли патрони закінчилися, він повернувся до квартири, взяв вогнепальну зброю, підпалив житло і знову вийшов на вулицю, де продовжив стрілянину.

У результаті він застрелив сусіда і таксиста, а також поранив сина загиблого, його дружину, її сестру та двірника, який прикривав дитину. Згодом сестра і двірник померли від отриманих смертельних поранень.

Чоловік записував свої дії на аудіо. Після перших убивств він рушив у бік супермаркету, продовжуючи стріляти, і дорогою застрелив ще двох людей.

Водночас окремих перехожих він попереджав, щоб ті тікали, бо "зараз буде стрілянина". У магазині нападник ходив між рядами, погрожував зброєю відвідувачам і застрелив одного з працівників.

Ще п'ятеро людей дістали поранення. Забарикадувавшись із заручниками, він змусив працівницю обмінника вийти з каси та вимагав переговорів, погрожуючи вбивством.

При цьому заявляв, що гроші його не цікавлять. Свої дії зловмисник пояснював нібито "самозахистом" після конфлікту біля під'їзду, коли на нього нібито наїхав "молодняк разом із бабами". Терорист також посилався на військовий досвід і звання майора та поводився вкрай цинічно, коментуючи вбивства.

Під час штурму спецпідрозділ ліквідував нападника.

Зверніть увагу! Терорист – Дмитро Васильченков – уродженець Москви (1968 року народження), військовий пенсіонер і майор у відставці, у 1992 – 2005 роках служив у ЗСУ. Після початку російської агресії переїхав із Бахмута до Києва. Раніше мав проблеми із законом, однак володів двома карабінами та травматичним пістолетом.

З'явилося відео з телефону нападника.

Що відомо про жертв терориста?

У лікарні від тяжких поранень помер двірник Олександр Григорович, який під час стрілянини 18 квітня прикрив собою дитину. Лікарі не змогли врятувати його після серйозних травм внутрішніх органів.

Серед загиблих також гітарист гурту "Друге Сонце" Ігор Савченко – у нього залишилися дружина та донька. Ще однією жертвою став працівник супермаркету Владислав Жидков.

Пораненого 12-річного хлопчика перевели до спеціалізованого відділення, його стан стабільний, однак його мати дістала тяжкі поранення. Водночас батько дитини загинув на місці, а тітка згодом померла в лікарні.