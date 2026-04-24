Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції України.
Що цього разу сталося в Києві?
Зі слів очевидців, між двома чоловіками виник конфлікт, у результаті якого, один із них дістав пістолет. У відповідь інший чоловік завдав йому ножового поранення та пішов у невідомому напрямку.
Інспектори поліції охорони надали постраждалому першу домедичну допомогу, вилучили в нього ймовірну зброю та викликали швидку – чоловіка госпіталізували.
Після цього правоохоронці розпочали пошуки другого учасника інциденту.
Ми обстежили прилеглі території та виявили втікача. Привели в готовність табельну вогнепальну зброю відповідно до ст. 46 ЗУ "Про Національну поліцію" та затримали його із застосуванням спецзасобу кайданок, відповідно до ст. 45 ЗУ "Про Національну поліцію",
– йдеться в повідомленні.
Під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили ніж: наразі всі обставини інциденту з'ясовують слідчі.
У поліції також опублікували кадри затримання одного з учасників інциденту.
У Києві стався конфлікт зі зброєю: дивіться відео
Кримінал у Києві: останні новини
Днями в Дарницькому районі Києва стався дорожній конфлікт, який завершився стріляниною. Інцидент виник між водієм автомобіля та пішоходом, який переходив дорогу у недозволеному місці: водій зробив зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка.
Під час конфлікту кермувальник дістав зброю та відкрив вогонь у бік пішохода. У результаті стрілянини чоловік отримав поранення ноги та спини.
20 квітня у столиці правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, який ходив по житловому комплексу з автоматом. Під час обшуку поліцейські вилучили карабін "Кольт М-4", мисливську рушницю Escort Magnum BTS12 та близько 200 набоїв.