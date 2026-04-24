Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції України.

Читайте також Понад мільйон одиниць: у поліції розповіли, як змінився обіг зброї в Україні під час війни

Що цього разу сталося в Києві?

Зі слів очевидців, між двома чоловіками виник конфлікт, у результаті якого, один із них дістав пістолет. У відповідь інший чоловік завдав йому ножового поранення та пішов у невідомому напрямку.

Інспектори поліції охорони надали постраждалому першу домедичну допомогу, вилучили в нього ймовірну зброю та викликали швидку – чоловіка госпіталізували.

Після цього правоохоронці розпочали пошуки другого учасника інциденту.

Ми обстежили прилеглі території та виявили втікача. Привели в готовність табельну вогнепальну зброю відповідно до ст. 46 ЗУ "Про Національну поліцію" та затримали його із застосуванням спецзасобу кайданок, відповідно до ст. 45 ЗУ "Про Національну поліцію",

– йдеться в повідомленні.

Під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили ніж: наразі всі обставини інциденту з'ясовують слідчі.

У поліції також опублікували кадри затримання одного з учасників інциденту.

У Києві стався конфлікт зі зброєю: дивіться відео

