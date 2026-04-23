Про це розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв'ю "РБК-Україна".

Яка зараз ситуація з обігом зброї?

Іван Вигівський пояснив, що точно оцінити кількість незареєстрованої зброї на руках у населення наразі неможливо, однак правоохоронці мають дані щодо її вилучення.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення у 2022 – 2026 роках вилучено майже 20 тисяч одиниць зброї, зокрема близько 6,4 тисячі автоматів, 4,5 тисячі нарізної зброї, 3,4 тисячі переробленої та 2,4 тисячі іншої вогнепальної зброї.

Крім того, правоохоронці вилучили 2,8 тисячі гранатометів, 63 тисячі гранат, 5,7 мільйона набоїв, 6,4 тисячі кілограмів вибухових речовин і 5,8 тисячі кілограмів пороху.

Голова Нацполіції додав, що значна частина так званих "трофеїв" потрапляє з прифронтових регіонів, і їх, зокрема, перевозять військові – поліція щодня виявляє та вилучає таку зброю.

Повномасштабна війна суттєво вплинула на загальну криміногенну ситуацію в країні, актуалізувавши проблематику захисту прав і безпеки громадян,

– наголосив він.

Для протидії незаконному обігу зброї проводяться оперативні закупки, перекриваються канали збуту, забезпечується робота блокпостів у взаємодії з військовими, а також системно вилучаються зброя, боєприпаси та вибухівка.

Станом на 1 квітня 2026 року в Україні зареєстровано 812 тисяч власників зброї, у яких на руках перебуває 1 166 001 одиниця вогнепальної зброї та спеціальних засобів.

Водночас Іван Вигівський зазначив, що зброя, яку видавали громадянам у перші дні повномасштабної війни для самозахисту, наразі не використовується для вчинення злочинів і, за його словами, зберігається саме для оборони.

Чи легалізують зброю в Україні?