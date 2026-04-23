Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью "РБК-Украина".
Какая сейчас ситуация с оборотом оружия?
Иван Выговский пояснил, что точно оценить количество незарегистрированного оружия на руках у населения пока невозможно, однако правоохранители имеют данные по его изъятию.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения в 2022 – 2026 годах изъято почти 20 тысяч единиц оружия, в частности около 6,4 тысячи автоматов, 4,5 тысячи нарезного оружия, 3,4 тысячи переработанного и 2,4 тысячи другого огнестрельного оружия.
Кроме того, правоохранители изъяли 2,8 тысячи гранатометов, 63 тысячи гранат, 5,7 миллиона патронов, 6,4 тысячи килограммов взрывчатых веществ и 5,8 тысячи килограммов пороха.
Председатель Нацполиции добавил, что значительная часть так называемых "трофеев" попадает из прифронтовых регионов, и их, в частности, перевозят военные – полиция ежедневно обнаруживает и изымает такое оружие.
Полномасштабная война существенно повлияла на общую криминогенную ситуацию в стране, актуализировав проблематику защиты прав и безопасности граждан,
– подчеркнул он.
Для противодействия незаконному обороту оружия проводятся оперативные закупки, перекрываются каналы сбыта, обеспечивается работа блокпостов во взаимодействии с военными, а также системно изымаются оружие, боеприпасы и взрывчатка.
По состоянию на 1 апреля 2026 года в Украине зарегистрировано 812 тысяч владельцев оружия, у которых на руках находится 1 166 001 единица огнестрельного оружия и специальных средств.
В то же время Иван Выговский отметил, что оружие, которое выдавали гражданам в первые дни полномасштабной войны для самозащиты, пока не используется для совершения преступлений и, по его словам, хранится именно для обороны.
Легализуют ли оружие в Украине?
Вопрос легализации оружия в Украине снова начал обсуждаться после теракта в Киеве 18 апреля. В тот день вооруженный мужчина расстреливал беззащитных людей прямо на улице, а полицейские покинули место преступления.
По мнению главы МВД Игоря Клименко, гражданским гражданам для самозащиты нужно предоставить право владения огнестрельным оружием нужно предоставить право на владение огнестрельным оружием, включая короткоствольное. По его словам, ближайшее время будут проведены экспертные обсуждения по подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии.
В то же время психолог Елена Шершнева в комментарии 24 Каналу рассказала, что во время войны, на этом этапе украинцы ментально не готовы к подобным инициативам. По ее словам, сегодня украинцы находятся в напряжении, тотальном стрессе, к тому же растет уровень агрессии: это можно наблюдать даже по бытовым конфликтам, в соцсетях.