Про це повідомили в поліції. Подія сталася 20 квітня на лівому березі столиці.

Що відомо про чоловіка, який ходив з автоматом по Києву 20 квітня?

Пізно ввечері, близько 23:10, поліцейським повідомили, що в одному з житлових комплексів на вулиці Каховській ходить озброєний чоловік. На виклик приїхали працівники полку поліції особливого призначення № 1 та екіпаж патрульних.

Довідка. Полк поліції особливого призначення – це елітні воєнізовані підрозділи Національної поліції, створені на базі добровольчих формувань та реформованих спецпідрозділів МВС.

Правоохоронці встановили квартиру, до якої зайшов порушник, та затримали його.



Затриманий у Києві / Фото Нацполіція

Виявилося, що 37-річний чоловік орендує житло. Він був напідпитку.

Під час обшуку поліцейські вилучили карабін "Кольт М-4", мисливську рушницю Escort Magnum BTS12 та близько 200 набоїв. Вилучене направили на експертизу.

Арсенал, вилучений у чоловіка в Києві / Фото поліції

Відкрито кримінальне провадження за статтею про носіння, зберігання, придбання зброї чи боєприпасів без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Слідчі з'ясовують, звідки в чоловіка стільки зброї і навіщо вона була йому потрібна.

Зверніть увагу! В ДСНС радять: якщо стрілянина застала вас на вулиці, відразу ж ляжте й озирніться, виберіть найближче укриття й проберіться до нього, не піднімаючись у повний зріст. Укриттям можуть бути виступи будинків, пам'ятники, бетонні стовпи або бордюри, канави. А от в авто ховатися не варто, бо його метал тонкий, а пальне – вибухонебезпечне. За першої нагоди сховайтеся у під'їзді будинку, підземному переході, дочекайтеся закінчення перестрілки.

Останнім часом побільшало випадків, коли люди ходять зі зброєю серед білого дня