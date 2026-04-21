Про це повідомили в поліції. Подія сталася 20 квітня на лівому березі столиці.
Що відомо про чоловіка, який ходив з автоматом по Києву 20 квітня?
Пізно ввечері, близько 23:10, поліцейським повідомили, що в одному з житлових комплексів на вулиці Каховській ходить озброєний чоловік. На виклик приїхали працівники полку поліції особливого призначення № 1 та екіпаж патрульних.
Довідка. Полк поліції особливого призначення – це елітні воєнізовані підрозділи Національної поліції, створені на базі добровольчих формувань та реформованих спецпідрозділів МВС.
Правоохоронці встановили квартиру, до якої зайшов порушник, та затримали його.
Затриманий у Києві / Фото Нацполіція
Виявилося, що 37-річний чоловік орендує житло. Він був напідпитку.
Під час обшуку поліцейські вилучили карабін "Кольт М-4", мисливську рушницю Escort Magnum BTS12 та близько 200 набоїв. Вилучене направили на експертизу.
Арсенал, вилучений у чоловіка в Києві / Фото поліції
Відкрито кримінальне провадження за статтею про носіння, зберігання, придбання зброї чи боєприпасів без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.
Слідчі з'ясовують, звідки в чоловіка стільки зброї і навіщо вона була йому потрібна.
Зверніть увагу! В ДСНС радять: якщо стрілянина застала вас на вулиці, відразу ж ляжте й озирніться, виберіть найближче укриття й проберіться до нього, не піднімаючись у повний зріст. Укриттям можуть бути виступи будинків, пам'ятники, бетонні стовпи або бордюри, канави. А от в авто ховатися не варто, бо його метал тонкий, а пальне – вибухонебезпечне. За першої нагоди сховайтеся у під'їзді будинку, підземному переході, дочекайтеся закінчення перестрілки.
Останнім часом побільшало випадків, коли люди ходять зі зброєю серед білого дня
Наприклад, на Чернігівщині 21 квітня чоловік напідпитку намагався підірвати гранату просто в магазині. Виявилося, що граната була імітаційно-тренувальною.
А в самому Чернігові 19 квітня лунали постріли. Зі стартового пістолета стріляв 23-річний.
20 квітня стало відомо, що в Ніжині 11-річний хлопець вистрілив у 12-річного товариша. Той поранений у ногу.
Схожий випадок 16 квітня був і на Закарпатті. Там 9-класник просто на уроці вистрілив в іншого школяра та втік. Хлопця затримали, його однокласник поранений. Є версія, що стрільця могли завербувати.