Про таке повідомляють у соцмережах. Там публікують перші кадри з місця події.
Що відомо про стрілянину в Чернігові?
Місцеві пабліки пишуть, що інцидент стався на Градецького. Там двоє чоловіків на вулиці відкрили вогонь.
У Чернігові сталася стрілянина: дивіться відео з мережі
Спершу повідомлялося про 3 постраждалих, втім, цю інформацію спростували правоохоронці.
Попередньо відомо, що на вулиці у чоловіка вилучили стартовий пістолет. Інформація щодо стрільби по дітях не підтверджується,
– мовиться в офіційному повідомленні.
Там додали, що, на щастя, обійшлося без постраждалих. У мережі з'явилися також кадри затримання одного зі стрільців.
У Чернігові затримали зловмисника: дивіться кадри з мережі, зауважте, у відео присутня нецензурна лексика
Які подробиці теракту у Києві 18 квітня?
У суботу, 18 квітня, після 17:00 у районі столичної Деміївки сталася стрілянина. Озброєний чоловік відкрив вогонь по людях просто посеред вулиці. Поліція разом зі спецпідрозділом КОРД проводила операцію із затримання озброєного чоловіка, який забарикадувався у супермаркеті "Велмарт" і утримував заручників.
Унаслідок інциденту загинули 6 людей, ще 14 дістали поранення. Серед постраждалих – 12-річний хлопчик.
Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж припустив можливий вплив ідеологічних факторів і не виключив причетність російських спецслужб.
Голова МВС України Ігор Клименко повідомив, що психологічний стан стрілка у Києві був нестабільним, і незрозуміло, як він отримав медичні довідки для володіння зброєю.