Про таке повідомляють у соцмережах. Там публікують перші кадри з місця події.

Що відомо про стрілянину в Чернігові?

Місцеві пабліки пишуть, що інцидент стався на Градецького. Там двоє чоловіків на вулиці відкрили вогонь.

У Чернігові сталася стрілянина: дивіться відео з мережі

Спершу повідомлялося про 3 постраждалих, втім, цю інформацію спростували правоохоронці.

Попередньо відомо, що на вулиці у чоловіка вилучили стартовий пістолет. Інформація щодо стрільби по дітях не підтверджується,

– мовиться в офіційному повідомленні.

Там додали, що, на щастя, обійшлося без постраждалих. У мережі з'явилися також кадри затримання одного зі стрільців.

У Чернігові затримали зловмисника: дивіться кадри з мережі, зауважте, у відео присутня нецензурна лексика

