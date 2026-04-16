Про це інформує Національна поліція України.
Дивіться також Стріляв у школі й поранив однокласника: поліція показала відео затримання школяра на Закарпатті
Які нові деталі стрілянини на Закарпатті стали відомі?
Правоохоронці припускають, що 15-річний юнак міг діяти під впливом невідомих осіб. За їхніми даними, психологічний тиск на хлопця здійснювався через спілкування в месенджері після знайомства в онлайн-грі.
Зокрема, він повідомив про отримання погроз щодо заподіяння шкоди його близьким у разі невиконання висунутих вимог,
– повідомили правоохоронці.
Хлопця затримала поліція: що відомо?
Під час уроку 15-річний хлопець двічі вистрілив із травматичного пістолета, поранивши у плече свого однокласника, що сидів попереду. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Після скоєного юнак намагався втекти, однак правоохоронці відпрацювали оперативно та затримали зловмисника. Поліція оприлюднила відео з бодікамер.