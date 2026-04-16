Про це повідомили у Національній поліції України.
Які наслідки стрілянини на Закарпатті 16 квітня?
У поліції розповіли, що 16 квітня о 09:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що учень 9 класу погрожував учасникам освітнього процесу.
Неповнолітній раптово під час уроку дістав пістолет та здійснив два постріли – одним поранив свого однокласника. Після цього хлопець втік у невідомому напрямку,
– зазначили правоохоронці.
Згодом патрульні поліцейські затримали хлопця. Наразі на місці події працюють наряди поліції.
"Медики оглянули потерпілого, його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Поліцейські вилучили пістолет – попередньо, травматичний", – йдеться у повідомленні правоохоронців.
Стрілянина на Закарпатті 16 квітня / Фото Нацполіції (18+)
Слідчі та ювенальні поліцейські з'ясовують всі обставини. Зокрема, як в руки неповнолітнього потрапила зброя. Наразі розв'язується питання правової кваліфікації події.
Де ще в Україні були стрілянини останнім часом?
У центрі Луцька 6 квітня дівчина поцілила зі зброї у тролейбус, пошкодивши його вікно. Постраждалих унаслідок цього немає.
Поліцейські затримали 33-річного чоловіка за стрілянину біля будинку на вулиці Драгоманова в Києві. Унаслідок події ніхто не постраждав.
А 4 квітня у центрі Тернополя 32-річний чоловік вистрілив з травматичного пістолета під час бійки, поранивши 21-річного хлопця. Поліція вилучила у стрільця пістолет.