Про це повідомили у Національній поліції України.

Які наслідки стрілянини на Закарпатті 16 квітня?

У поліції розповіли, що 16 квітня о 09:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що учень 9 класу погрожував учасникам освітнього процесу.

Неповнолітній раптово під час уроку дістав пістолет та здійснив два постріли – одним поранив свого однокласника. Після цього хлопець втік у невідомому напрямку,

– зазначили правоохоронці.

Згодом патрульні поліцейські затримали хлопця. Наразі на місці події працюють наряди поліції.

"Медики оглянули потерпілого, його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Поліцейські вилучили пістолет – попередньо, травматичний", – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Стрілянина на Закарпатті 16 квітня / Фото Нацполіції (18+)

Слідчі та ювенальні поліцейські з'ясовують всі обставини. Зокрема, як в руки неповнолітнього потрапила зброя. Наразі розв'язується питання правової кваліфікації події.

