Про це повідомив Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради.

Які деталі стрілянини у Луцьку?

На Театральному майдані у Луцьку дівчина стріляла зі зброї навколо себе. В результаті одного з пострілів куля влучила у тролейбус, що здійснював посадку та висадку пасажирів на зупинці.

За даними Департаменту, внаслідок стрілянини було пошкоджено вікно тролейбуса. Обійшлось без постраждалих, хоч в момент події на площі було людно.

Правоохоронці вже відреагували на подію, за цим фактом зареєстровано провадження, тривають слідчі дії,

– йдеться в повідомленні.