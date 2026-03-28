У Нацполіції показали відео затримання чоловіка.

Що відомо про інцидент?

Встановлено, що військовослужбовець перебував у відпустці. Чоловік мав із собою зброю.

У суботу, 28 березня, він вистрілив у повітря, попередньо зі стартового пістолета, а також здійснив підрив запалу гранати.

На місці затримання працювали екіпажі Нацполіції, спецпризначенці КОРДу, співробітники батальйону поліції особливого призначення та інші служби.

Обставини події встановлюють слідчі. Зброю, з якої стріляв чоловік, вилучили для експертизи.

Нагадаємо, що інцидент стався на вулиці Архітекторській.

Чоловік здійснив кілька пострілів угору, на місці також пролунав вибух. Минулося без потерпілих.

Подію кваліфікували як хуліганство.

Нещодавня стрілянина в Одесі

  • Увечері 25 березня в Одесі 45-річний місцевий житель під час перевірки документів почав стріляти з автомата у поліцейських і втік на авто. Він перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

  • Стрілець деяких час переховувався у недобудові. Але уже за декілька годин його місце перебування встановили. Під час перемовин війну знову почав стрілянину. У відповідь бійці КОРД також вистрелили у відповідь, через що фігурант загинув.

  • Поранені патрульні у важкому стані.

  • За фактом стрілянини почали 2 кримінальні провадження. Поліція – за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу, а ДБР – за перевищення влади або службових повноважень під час затримання фігуранта.