У Нацполіції показали відео затримання чоловіка.

Що відомо про інцидент?

Встановлено, що військовослужбовець перебував у відпустці. Чоловік мав із собою зброю.

У суботу, 28 березня, він вистрілив у повітря, попередньо зі стартового пістолета, а також здійснив підрив запалу гранати.

На місці затримання працювали екіпажі Нацполіції, спецпризначенці КОРДу, співробітники батальйону поліції особливого призначення та інші служби.

Обставини події встановлюють слідчі. Зброю, з якої стріляв чоловік, вилучили для експертизи.

18+! Затримання озброєного військового: дивіться відео

Нагадаємо, що інцидент стався на вулиці Архітекторській.

Чоловік здійснив кілька пострілів угору, на місці також пролунав вибух. Минулося без потерпілих.

Подію кваліфікували як хуліганство.

