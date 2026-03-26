Про це повідомили в Національній поліції України. Там розповіли, що були змушені застосувати силу.

Чому в Одесі застрелили чоловіка, який стріляв у поліцейських?

Щоб затримати стрільця, в Одеській області ввели спеціальну поліцейську операцію.

Чоловік, який стріляв у патрульних в Одесі, загинув під час затримання. Він не йшов на контакт із перемовником і під час спецоперації застосував зброю проти бійців підрозділу КОРД. Застосування сили було вимушеним – для припинення загрози життю правоохоронців,

Обстріляне авто поліцейських в Одесі 25 березня / Фото поліція

Чоловік переховувався у недобудові – його місце перебування встановили за кілька годин.

"Під час перемовин чоловік з третього поверху почав стріляти по поліцейських, у відповідь бійці КОРД також відкрили вогонь. Фігурант загинув", – поінформували в поліції.

Що відомо про стрілянину в Одесі 25 березня?

Спершу про подію повідомили ЗМІ, але досить швидко в поліції підтвердили інцидент. там заявили, що 45-річний одесит перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Під час перевірки документів він почав стріляти з автомата у поліцейських і втік на авто.

Двоє правоохоронців були поранені.