Про це повідомили в Національній поліції України. Там розповіли, що були змушені застосувати силу.
Чому в Одесі застрелили чоловіка, який стріляв у поліцейських?
Щоб затримати стрільця, в Одеській області ввели спеціальну поліцейську операцію.
Чоловік, який стріляв у патрульних в Одесі, загинув під час затримання. Він не йшов на контакт із перемовником і під час спецоперації застосував зброю проти бійців підрозділу КОРД. Застосування сили було вимушеним – для припинення загрози життю правоохоронців,
– розповіли поліцейські.
Обстріляне авто поліцейських в Одесі 25 березня / Фото поліція
Чоловік переховувався у недобудові – його місце перебування встановили за кілька годин.
"Під час перемовин чоловік з третього поверху почав стріляти по поліцейських, у відповідь бійці КОРД також відкрили вогонь. Фігурант загинув", – поінформували в поліції.
Що відомо про стрілянину в Одесі 25 березня?
Спершу про подію повідомили ЗМІ, але досить швидко в поліції підтвердили інцидент. там заявили, що 45-річний одесит перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Під час перевірки документів він почав стріляти з автомата у поліцейських і втік на авто.
Двоє правоохоронців були поранені.