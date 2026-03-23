Про це повідомили у Київській ОВА.

Що відомо про теракт на Київщині?

Як повідомив начальник ОВА Микола Калашник, біля багатоквартирного будинку у Бучі вранці 23 березня прогримів вибух невідомого предмету. Від вибухової хвилі було пошкоджено скління.

Після прибуття на місце події правоохоронців, рятувальників ДСНС та вибухотехніків вибухнув ще один невідомий пристрій, додали в поліції Київщини.

За даними Київської ОВА, внаслідок події постраждали двоє правоохоронців, їх госпіталізували. Попередньо, вони у стані середньої тяжкості, а загрози їхньому життю немає.

Територію огороджено, триває обстеження місцевості на наявність інших вибухонебезпечних предметів,

– запевнив Калашник.

Наразі відповідні служби уточнюють обставини події.

Важливо! У Київські ОВА закликали не наближатись до підозрілих або невідомих предметів, а також не намагатись самостійно їх переміщувати. У разі такої знахідки варто звернутись до поліції або за номером 101 чи 102.

