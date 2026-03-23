На місці працювали фахівці, які обстежили приміщення та встановили причину вибуху. Про це повідомили у пресслужбі АТБ.
Дивіться також У Чернігові в АТБ вибухнув невідомий предмет: є поранені
Що розповіли в АТБ про вибух у супермаркеті?
У пресслужбі АТБ повідомили, що причиною вибуху став невеликий небезпечний предмет, який впав у приміщення під час відбиття ворожої дронової атаки на місто. За наявними даними, об'єкт пробив дах магазину та здетонував уже всередині – на підлозі торговельного залу.
Наразі експерти встановлюють, що саме це був за предмет, однак відомо, що він мав відносно невелику вибухову силу. Станом на зараз ситуація перебуває під контролем, а приміщення магазину повністю обстежене фахівцями. На місці працювали слідчо-оперативна група, патрульна поліція, вибухотехніки та криміналісти.
Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини інциденту.
Команда АТБ висловлює щирі співчуття усім постраждалим та їхнім близьким та закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги,
– написали у пресслужбі.
Що раніше повідомляли про вибух у чернігівському АТБ?
22 березня близько опівдня у магазині АТБ на вулиці Льотній у Чернігові стався вибух малої потужності. Внаслідок інциденту постраждали четверо людей.
За інформацією Чернігівської міської військової адміністрації, трьох постраждалих госпіталізували до травматологічного відділення з вогнепальними осколковими пораненнями нижніх кінцівок. Ще одному чоловіку надали допомогу амбулаторно – його стан оцінюють як легкий, тоді як стан поранених жінок – середньої тяжкості.
Важливо нагадати, що після трагічного теракту у Львові 22 лютого правоохоронці оновили алгоритми роботи екстрених служб 101, 102 та 112. Було запроваджено додаткові етапи перевірки інформації, через що час реагування на виклики може зрости на 2 – 5 хвилин.