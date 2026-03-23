На місці працювали фахівці, які обстежили приміщення та встановили причину вибуху. Про це повідомили у пресслужбі АТБ.

Що розповіли в АТБ про вибух у супермаркеті?

У пресслужбі АТБ повідомили, що причиною вибуху став невеликий небезпечний предмет, який впав у приміщення під час відбиття ворожої дронової атаки на місто. За наявними даними, об'єкт пробив дах магазину та здетонував уже всередині – на підлозі торговельного залу.

Наразі експерти встановлюють, що саме це був за предмет, однак відомо, що він мав відносно невелику вибухову силу. Станом на зараз ситуація перебуває під контролем, а приміщення магазину повністю обстежене фахівцями. На місці працювали слідчо-оперативна група, патрульна поліція, вибухотехніки та криміналісти.

Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини інциденту.

Команда АТБ висловлює щирі співчуття усім постраждалим та їхнім близьким та закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги,

– написали у пресслужбі.

Що раніше повідомляли про вибух у чернігівському АТБ?