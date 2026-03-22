Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Що відомо про вибух у АТБ у Чернігові?

Дмитро Брижинський написав, що інцидент трапився у супермаркеті АТБ по вулиці Льотній у Чернігові. За попередніми даними, там вибухнув невідомий предмет.

Травмовано 4 людини, їх доставлено до лікарні,

– зазначив начальник Чернігівської МВА.

За словами посадовця, наразі на місці працюють всі екстрені служби.

Журналісти Суспільного також опублікували перше фото з місця події.



Місце вибуху у Чернігові 22 березня / Фото Суспільного