Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.
Что известно о взрыве в АТБ в Чернигове?
Дмитрий Брижинский написал, что инцидент произошел в супермаркете АТБ по улице Летной в Чернигове. По предварительным данным, там взорвался неизвестный предмет.
Травмированы 4 человека, они доставлены в больницу,
– отметил начальник Черниговской МВА.
По словам чиновника, сейчас на месте работают все экстренные службы.
Журналисты Общественного также опубликовали первое фото с места происшествия.
Место взрыва в Чернигове 22 марта / Фото Суспильного