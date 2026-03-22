Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.

Что известно о взрыве в АТБ в Чернигове?

Дмитрий Брижинский написал, что инцидент произошел в супермаркете АТБ по улице Летной в Чернигове. По предварительным данным, там взорвался неизвестный предмет.

Травмированы 4 человека, они доставлены в больницу,

– отметил начальник Черниговской МВА.

По словам чиновника, сейчас на месте работают все экстренные службы.

Журналисты Общественного также опубликовали первое фото с места происшествия.



Место взрыва в Чернигове 22 марта / Фото Суспильного