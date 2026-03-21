Из-за отсутствия напряжения также задерживается ряд поездов. Об этом сообщают Черниговский городской совет и Укрзализныця.
Блэкаут в Чернигове: что известно о последствиях атаки?
В Чернигове полностью отсутствует электроснабжение после ударов России по объектам энергетической инфраструктуры на территории области. В результате атаки был поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточены 430 тысяч абонентов в Нежинском, Прилуцком и Черниговском районах.
Все объекты критической и социальной инфраструктуры вынуждены перейти на альтернативные источники питания. Речь идет о больницах, коммунальные службы и другие важные учреждения, которые обеспечивают жизнедеятельность города.
Сейчас информации о сроках восстановления электроснабжения нет. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.
Ситуация в регионе остается сложной, а жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
Из-за отсутствия света задержано движение поездов
Из-за отсутствия электроэнергии также возникли проблемы в железнодорожном сообщении. В частности, из-за обесточивания контактной сети задерживается движение ряда поездов на Черниговщине.
- №6301 Нежин –Чернигов
- №6449 Конотоп – Нежин
- №6302 Чернигов – Нежин
- №6452 Нежин – Конотоп
- №886 Славутич – Киев-Волынский
- №6101 Путивль – Конотоп
- №6541 Кролевец – Конотоп.
- №6907 Нежин – Киев курсирует от станции Сечевых Стрельцов с задержкой 57 минут
- №6903 Нежин – Киев-Волынский следует с задержкой 25 минут.
- №6905 Нежин – Киев-Пассажирский задержался на 30 минут из соображений безопасности. Уже в пути.
Что еще пострадало в результате атак россиян?
Россия продолжает бить по гражданским на Харьковщине и в самом населенном пункте. Под удар попадают как жилые дома, так автомобили скорой помощи. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что утром 20 марта россияне ударили беспилотником по жилому сектору в Чугуеве. К счастью, обошлось без погибших. Однако два человека обратились за помощью медиков из-за острого стресса. Вражеский беспилотник повредил с десяток домов.
Ночью 20 марта российские дроны ударили по двум активам Группы Нафтогаз. Попадания зафиксированы на объектах в Сумской и Полтавской областях. По данным компании, в результате ударов никто не пострадал. Все работники находились в укрытиях во время атаки. Однако вражеские БпЛА нанесли разрушения инфраструктуре.
20 марта россияне атаковали Запорожье беспилотниками. В результате удара поврежден частный дом, возникло возгорание. Одна женщина получила ранения.