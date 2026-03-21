Из-за отсутствия напряжения также задерживается ряд поездов. Об этом сообщают Черниговский городской совет и Укрзализныця.

Смотрите также Света будет значительно больше: как будут выключать электроэнергию по Украине 21 марта

Блэкаут в Чернигове: что известно о последствиях атаки?

В Чернигове полностью отсутствует электроснабжение после ударов России по объектам энергетической инфраструктуры на территории области. В результате атаки был поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточены 430 тысяч абонентов в Нежинском, Прилуцком и Черниговском районах.

Все объекты критической и социальной инфраструктуры вынуждены перейти на альтернативные источники питания. Речь идет о больницах, коммунальные службы и другие важные учреждения, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Сейчас информации о сроках восстановления электроснабжения нет. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

Ситуация в регионе остается сложной, а жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Из-за отсутствия света задержано движение поездов

Из-за отсутствия электроэнергии также возникли проблемы в железнодорожном сообщении. В частности, из-за обесточивания контактной сети задерживается движение ряда поездов на Черниговщине.

№6301 Нежин –Чернигов

№6449 Конотоп – Нежин

№6302 Чернигов – Нежин

№6452 Нежин – Конотоп

№886 Славутич – Киев-Волынский

№6101 Путивль – Конотоп

№6541 Кролевец – Конотоп.

№6907 Нежин – Киев курсирует от станции Сечевых Стрельцов с задержкой 57 минут

№6903 Нежин – Киев-Волынский следует с задержкой 25 минут.

№6905 Нежин – Киев-Пассажирский задержался на 30 минут из соображений безопасности. Уже в пути.

Что еще пострадало в результате атак россиян?