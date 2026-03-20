Об этом сообщили в НАК "Нафтогаз Украины".
Какие последствия российской атаки на Нафтогаз?
Ночью 20 марта российские беспилотники ударили по двум активам Группы Нафтогаз. Попадания зафиксированы на объектах в Сумской и Полтавской областях.
По данным компании, в результате атак никто не пострадал. Все работники находились в укрытиях во время атаки.
Однако вражеские БПЛА нанесли разрушения инфраструктуре. На одном из объектов возник пожар. Его оперативно потушили пожарные ГСЧС и специалисты компании.
Работа оборудования остановлена, продолжается оценка убытков,
– отметил председатель правления Сергей Корецкий.
Отмечается, что Россия уже более 30 раз атаковала критическую инфраструктуру Нефтегаза с начала 2026 года.