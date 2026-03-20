Про це повідомили у НАК "Нафтогаз України".
Дивіться також У Запоріжжі прогриміли вибухи: пошкоджено приватний будинок, поранена жінка
Які наслідки російської атаки на Нафтогаз?
Вночі 20 березня російські дрони вдарили по двох активах Групи Нафтогаз. Влучання зафіксовані на об'єктах у Сумській та Полтавській областях.
За даними компанії, внаслідок ударів ніхто не постраждав. Усі працівники перебували в укриттях під час атаки.
Однак ворожі БпЛА завдали руйнувань інфраструктурі. На одному з об'єктів виникла пожежа. Її оперативно загасили вогнеборці ДСНС та фахівці компанії.
Роботу обладнання зупинено, триває оцінка збитків,
– повідомив голова правління Сергій Корецький.
Зазначається, що Росія вже понад 30 разів атакувала критичну інфраструктуру Нафтогазу з початку 2026 року.