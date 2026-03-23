На месте работали специалисты, которые обследовали помещение и установили причину взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе АТБ.

Что рассказали в АТБ о взрыве в супермаркете?

В пресс-службе АТБ сообщили, что причиной взрыва стал небольшой опасный предмет, который упал в помещение во время отражения вражеской дроновой атаки на город. По имеющимся данным, объект пробил крышу магазина и сдетонировал уже внутри – на полу торгового зала.

Сейчас эксперты устанавливают, что именно это был за предмет, однако известно, что он имел относительно небольшую взрывную силу. По состоянию на сейчас ситуация находится под контролем, а помещение магазина полностью обследовано специалистами. На месте работали следственно-оперативная группа, патрульная полиция, взрывотехники и криминалисты.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.

Команда АТБ выражает искренние соболезнования всем пострадавшим и их близким и призывает не пренебрегать сигналами воздушной тревоги,

– написали в пресс-службе.

Что ранее сообщали о взрыве в черниговском АТБ?