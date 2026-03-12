Під час зустрічі із журналістами про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише РБК-Україна.

Що відомо про нові заходи безпеки?

Після теракту у Львові правоохоронці провели детальний аналіз події. Тому вони вирішили змінити алгоритм роботи операторів служб 101, 102 та 112, запровадивши додаткові заходи безпеки.

Ми чітко проаналізували організацію теракту у Львові. І наші помилки теж. Ворогу вдалося завербувати людей в Харкові, в Рівному. Це така мережа, яка спрацювала,

– сказав Клименко.

Тепер впровадили нові етапи перевірки інформації. Через це час прибуття на виклики може збільшитись на 2-5 хвилин. Відтепер, на період воєнного стану, заборонені вхідні дзвінки із закордонних номерів на службу 112.

А також впроваджена система пріоритетності. "Червоний рівень" – для дзвінків з інших регіонів або, коли правдивість інформації сумнівна. Як зазначив міністр, вони вже провели навчання для операторів служб 101, 102, 112.

Про що ще говорив Клименко на зустрічі?

Клименко також повідомив, що сьогодні вранці, 12 березня, окупанти атакували райуправління поліції в Шостці на Сумщині за допомогою дрона – постраждали 22 працівники. Також є дані, що росіяни відпрацьовують удари безпілотниками по мирних жителях у районі Нікополя на Дніпропетровщині.

За словами Клименка, Україна значно посилила готовність до надзвичайних ситуацій. У країні нині більше роботів для дистанційного гасіння пожеж, ніж у будь-якій іншій європейській державі, значну частину техніки надала Франція, а зараз закуповують і вітчизняні моделі.

Крім того, у ДСНС створили нові спеціальні підрозділи: верхолази та водолази, які взимку ліквідовували пробоїни на ТЕЦ, енергетичні бригади для обігріву водогонів і спецпідрозділ "Дельта", здатний висаджуватися в будь-яких небезпечних точках.

Також завдяки генераторам ДСНС у Києві підтримували роботу 18 трансформаторних підстанцій, забезпечуючи тепло та електроенергію для понад 100 житлових будинків.

Коли поліції вдалось запобігти терактам?