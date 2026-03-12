Правоохоронці затримали чоловіка, який заклав саморобний вибуховий пристрій біля кав'ярні. Про це повідомили в СБУ.

Що відомо про зрив теракту у Рівному?

За даними слідства, виконавцем був завербований російськими спецслужбами наркозалежний мешканець Житомиру. Він потрапив у поле зору російських кураторів під час пошуку грошей у телеграм-каналах.

Після вербування чоловіка відправили до Рівного. Там він оселився в орендованій квартирі та за інструкціями кураторів виготовив саморобний вибуховий пристрій. Встановлено, що вибухівку замаскували у каструлі та начинили гайками, щоб посилити зону ураження. Після закладання пристрою російські спецслужби планували дистанційно активувати його дзвінком на мобільний телефон, прикріплений до бомби. Щоб не викликати підозри, підозрюваний вирушив до місця злочину у військовій формі.

Правоохоронці затримали його "на гарячому", коли він намагався покинути місце події. Під час обшуку в затриманого вилучили смартфон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.

СБУ затримали чоловіка, який планував теракт у Рівному / Фото Служба безпеки України

Слідчі повідомили йому про підозру за статтями про пособництво у підготовці теракту та незаконне виготовлення вибухових пристроїв. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.