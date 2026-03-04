Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Скільки людей загинуло внаслідок теракту у Львові?

Внаслідок теракту у Львові 22 лютого кількість жертв зросла – у лікарні помер 30-річний військовослужбовець Нацгвардії України Йосиф Павлинський.

Того вечора він прибув на місце події із іншими правоохоронцями, аби відтісняти людей та створювати безпечну зону. Саме тоді прогримів другий вибух.

Військовослужбовець був родом із села Байківці, що на Львівщині. У Йосифа залишилась дружина та маленька донька.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Йосифа Павлинського.