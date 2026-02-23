Двоє з них у критичному стані. Про це під час брифінгу зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише 24 Канал.
Що наразі відомо про стан здоров'я працівників МВС?
Клименко повідомив, що нині шестеро правоохоронців, зокрема нацгвардійці та поліцейські, перебувають у лікарнях Львова. Міністр особисто відвідав поранених напередодні.
Посадовець зауважив, що травми у потерпілих є вкрай тяжкими й наразі існує загроза життю щонайменше двох осіб.
Я вчора був у них. На жаль, травми у деяких наших військових, працівників поліції дуже серйозні і є побоювання за життя щонайменше двох наших колег на сьогодні,
– сказав він.
Скільки людей постраждало внаслідок теракту у Львові 22 лютого?
Станом на 19:00 22 лютого міський голова Андрій Садовий повідомив про 25 постраждалих. З них 12 було госпіталізовано.
Двоє з них досі залишаються у важкому стані.
Усі постраждалі – службовці, які відреагували на виклик. Втім також постраждав одна цивільна особа – підліток, який мешкає неподалік.
Внаслідок вибуху загинула поліцейська Вікторія Шпилька. На момент смерті їй було 23 роки.