Двоє з них у критичному стані. Про це під час брифінгу зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише 24 Канал.

Дивіться також У справі про теракт у Львові є ще одна фігурантка: в СБУ розповіли, що про неї відомо

Що наразі відомо про стан здоров'я працівників МВС?

Клименко повідомив, що нині шестеро правоохоронців, зокрема нацгвардійці та поліцейські, перебувають у лікарнях Львова. Міністр особисто відвідав поранених напередодні.

Посадовець зауважив, що травми у потерпілих є вкрай тяжкими й наразі існує загроза життю щонайменше двох осіб.

Я вчора був у них. На жаль, травми у деяких наших військових, працівників поліції дуже серйозні і є побоювання за життя щонайменше двох наших колег на сьогодні,
– сказав він.

Скільки людей постраждало внаслідок теракту у Львові 22 лютого?

  • Станом на 19:00 22 лютого міський голова Андрій Садовий повідомив про 25 постраждалих. З них 12 було госпіталізовано.

  • Двоє з них досі залишаються у важкому стані.

  • Усі постраждалі – службовці, які відреагували на виклик. Втім також постраждав одна цивільна особа – підліток, який мешкає неподалік.

  • Внаслідок вибуху загинула поліцейська Вікторія Шпилька. На момент смерті їй було 23 роки.