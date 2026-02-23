Двое из них в критическом состоянии. Об этом во время брифинга отметил министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет 24 Канал.
Что сейчас известно о состоянии здоровья работников МВД?
Клименко сообщил, что сейчас шестеро правоохранителей, в частности нацгвардейцы и полицейские, находятся в больницах Львова. Министр лично посетил раненых накануне.
Чиновник отметил, что травмы у пострадавших являются крайне тяжелыми и сейчас существует угроза жизни по меньшей мере двух человек.
Я вчера был у них. К сожалению, травмы у некоторых наших военных, работников полиции очень серьезные и есть опасения за жизнь по меньшей мере двух наших коллег на сегодня,
– сказал он.
Сколько людей пострадало в результате теракта во Львове 22 февраля?
По состоянию на 19:00 22 февраля городской голова Андрей Садовый сообщил о 25 пострадавших. Из них 12 были госпитализированы.
Двое из них до сих пор остаются в тяжелом состоянии.
Все пострадавшие – служащие, которые отреагировали на вызов. Впрочем также пострадал один гражданский человек – подросток, который живет неподалеку.
В результате взрыва погибла полицейская Виктория Шпилька. На момент смерти ей было 23 года.