Об этом рассказал заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий во время пресс-конференции, передает 24 Канал.

Какую роль сыграла девушка с Харьковской обл в теракте во Львове?

Иван Рудницкий рассказал, что сам теракт во Львове состоял из двух частей. Основной фигуранткой следствие считает жительницу Ровенской области, которая приехала во Львов и действовала по указаниям куратора.

"Она получала соответствующие задания куратора - купить необходимые средства, арендовать квартиру и подготовить взрывное устройство", – рассказал заместитель председателя СБУ.

По данным следствия, около 00:10 женщина заложила устройство возле мусорника, после чего позвонила куратору и покинула место происшествия.

В то же время, как пояснил Рудницкий, еще одна молодая женщина, которой недавно исполнилось 18 лет, позвонила на линию 102 и сообщила о якобы краже в магазине.

Она сообщила, что по определенному адресу происходит кража и есть необходимость, чтобы выехала полиция,

– отметил он.

Замглавы СБУ уточнил, что 18-летняя девушка за свою работу получила от врага 2 000 гривен.

После задержания основной подозреваемой также была задержана и эта пособница, которая находилась в городе Харькове. В конце концов девушку доставили во Львов, где она дала добровольные показания и признала свою роль в событиях.

Какую меру пресечения избрали основной фигурантке дела о теракте во Львове?