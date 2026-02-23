Об этом подозреваемая рассказала во время заседания в Галицком суде Львова, где ей избирают меру пресечения, передает "Мы-Украина".

Что сказала Саветина в суде относительно мотивов теракта и последствий?

Я не имела никаких мотивов этого делать (теракт во Львове 22 февраля – 24 Канал). Я об этом жалею, я не знала последствий,

– сказала подозреваемая.

Женщина также рассказала больше деталей относительно того, кто на нее вышел и что сказал делать.

"Он (куратор из России – 24 Канал) контролировал все по видео через Telegram. Он представился Марком и уже в отделении СБУ я узнала, что это российские структуры", – говорит Севетіна.

Также женщина высказалась относительно гибели 23-летней полицейской во Львове и пострадавших людей после теракта. Ирина Саветина сказала, что "сделала бы все, чтобы повернуть время вспять".

"Если бы я знала о последствиях, я бы этого никогда бы не сделала", – утверждает подозреваемая.

Какую меру пресечения избрали подозреваемой в суде?