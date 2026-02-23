Об этом из зала суда рассказала корреспондентка Общественного.

Актуально Со слезами на глазах: подозреваемая в совершении теракта во Львове попросила прощения в суде

Что известно о контакте подозреваемой с российским агентом?

По словам женщины, она не знала, что человек, с которым она контактировала, мог находиться в России. В суде подозреваемая объяснила, что связь с куратором установилась более чем за неделю до взрыва, а уже после задержания она узнала, что это, вероятно, был представитель страны-агрессора.

Прокуроры и следователи требовали для 33-летней подозреваемой избрания меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы залога. Впоследствии суд удовлетворил ходатайство.

Во время заседания женщина также заявила, что сочувствует семье погибшей и пострадавшим. Она утверждает, что не знала о содержимом пакета, который оставила в мусорном баке на улице Данилишина, и что за это ей пообещали 2 тысячи долларов вознаграждения.

Досудебное расследование проводит Служба безопасности Украины по части 3 статьи 258 УКУ. Речь идет о террористическом акте, повлекшем гибель человека, а также по части 1 статьи 263 УК (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Самая суровая из статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



Судебный процесс по делу подозреваемой в теракте во Львове / Фото Общественного

Теракт возле ТЦ "Магнус" во Львове: как развивались события?